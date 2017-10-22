Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Ekim Pazar günü Çukurova ilçesindeki Bahçeşehir Mahallesi 86112 Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep T. bir iş yerinin ikinci kat penceresinin açık olduğunu fark etti. İş yerini kontrol eden Recep T., içeriye girerek ahşap dolap içerisinde bir çelik kasa fark etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Recep T., görüntülenmemek için kameranın açısını değiştirdikten sonra çelik kasayı bir araca taşıyarak gözden kayboldu. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine hırsızlık masasına bağlı polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli Recep T.'yi Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi'nde gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Recep T. adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Recep T.'nin çaldığı kasada şirkete ait resmi evraklar bulunduğu öğrenildi.