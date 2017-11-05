Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararın kendilerine ulaştığını açıklayan Belçika Federal Savcılığı, 5 kişi hakkında yürütülecek yasal süreç hakkında açıklama yaptı. İsmi geçen kişilerin bulunup soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacağı ve hakimin 24 saat içinde karar vereceği belirtilen açıklamada, “Soruşturma hakimi tutuklama emri çıkarmama ya da tutuklama emri çıkararak belirli şartlar altında serbest bırakılmasına hükmedebilir. Tutuklama emri çıkarsa dava Asliye Mahkemesine iletilecek ve 15 gün içinde emrin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkan olursa İstinaf Mahkemesine itiraz edilebilecek. İstinaf Mahkemesi de 15 gün içinde karar verecek ve buna itiraz olursa dava Temyiz Mahkemesine taşınacak” denildi. Öte yandan yakalama kararı çıkarılan Puigdemont’ın “Video konferans aracılığıyla ifade vereyim” talebi reddedildi.