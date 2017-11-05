Kararın kendilerine ulaştığını açıklayan Belçika Federal Savcılığı, 5 kişi hakkında yürütülecek yasal süreç hakkında açıklama yaptı. İsmi geçen kişilerin bulunup soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacağı ve hakimin 24 saat içinde karar vereceği belirtilen açıklamada, “Soruşturma hakimi tutuklama emri çıkarmama ya da tutuklama emri çıkararak belirli şartlar altında serbest bırakılmasına hükmedebilir. Tutuklama emri çıkarsa dava Asliye Mahkemesine iletilecek ve 15 gün içinde emrin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkan olursa İstinaf Mahkemesine itiraz edilebilecek. İstinaf Mahkemesi de 15 gün içinde karar verecek ve buna itiraz olursa dava Temyiz Mahkemesine taşınacak” denildi. Öte yandan yakalama kararı çıkarılan Puigdemont’ın “Video konferans aracılığıyla ifade vereyim” talebi reddedildi.
Yakalama emri Belçika’ya ulaştı!
05.11.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri sebebiyle “devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkarmasının ardından gözler Belçika’ya çevrildi.
Etiketler : Carles Puigdemont,ispanya,katalonya,
517063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/517063.aspx
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