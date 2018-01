Türkiye Gazetesi

On Numara çekildi mi? sorusunun cevabı bu haberde. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Peki On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi ile çıktı, kaç TL ikramiye dağıtıldı. Her hafta pazartesi günü olduğu gibi bugün de On Numara çekilişi yapıldı. On Numara gişelerinde uzun kuyruklar oluşturan talihliler, zengin olma hayaliyle On Numara kuponunu doldurdu. Akşam saatlerinde yapılan On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 4 kişiye 85.841,10 TL büyük ikramiye dağıtılmıştı. İşte On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş sonrası, haftanın şanslı numaralarını ve kazananlarını bu haberden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

- 6 ve 7 loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilir.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler her hafta Pazartesi akşamı düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

On Numara çekilişleri en geç 21:50'de sona ermektedir ve sonuçlar duyurulmaktadır. Sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.