Nefes kredisi kapsamında KOBİ'lere sağlanacak düşük faizli kredi için bankalarla görüşme başlandı. Nefes kredisi kapsamında KOBİ'lere 2016 5 milyar TL, bu yılın başında ise 7.5 milyar TL Kredi sağlanmıştı.
Nefes kredisinde üçüncü uygulama için çalışma başlatıldı
18.08.2018 - 14:03 | Son Güncelleme: 18.08.2018 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, reel sektöre sağlanan nefes kredisinde üçüncü uygulama için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler : nefes kredisi,kobi,
576763 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/576763.aspx
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