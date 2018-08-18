Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes kredisi kapsamında KOBİ'lere sağlanacak düşük faizli kredi için bankalarla görüşme başlandı. Nefes kredisi kapsamında KOBİ'lere 2016 5 milyar TL, bu yılın başında ise 7.5 milyar TL Kredi sağlanmıştı.