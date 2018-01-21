Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, yaptığı 4 parmak işaretinin bir anlamının aynı zamanda Esma olduğunu ancak tek anlamının Mısır olmadığını söyledi. İşte Erdoğan'ın yaptığı Rabia işaretinin anlamı...

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TRT 1, TRT Haber, TRTTürk ve TRT Arapça televizyon kanallarının ortak canlı yayınında Nasuhi Güngör, Ahmet Taşgetiren, Hakan Albayrak ve Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını cevaplandıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı Rabia işareti ile ilgili bir cümle üzerine açıklama yaptı. Mitinglerde yaptığı 4 parmak hareketinin doğrudan Mısır'daki Rabia işareti olmadığını söyleyen Erdoğan, Rabia işaretinin Muhammed Mursi'nin cezaevine girmesinden sonra çıktığını hatırlattı ve bunun anlamının "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan bu hareketin anlamları içinde Esma'nın da bulunduğunu söyledi.



Erdoğan "Mursi Türkiye'deki uygulamayı Mısır'a almak isteyen bir insandı. Rabia işareti bir defa Mursi'nin cezaevine girmesinden sonra çıktı. Rabia işaretini kullanıyorum ama tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlamında. Aynı zamanda da Esma anlamı var tabii ki. 18 yaşındaki kızın şehit edilişi ortada. Acaba buna bu şekilde ağlayanlar ona ağlıyor mu?" diye konuştu.