Marmara Denizi yönünden gelerek boğaza giren "130" borda numaralı Ropucha sınıfı, 112 metre boyundaki "Korolev" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Gemiye, sahil güvenlik ekipleri eşlik etti.
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
12.01.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Etiketler : rus gemisi,çanakkale boğazı,
437268 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437268.aspx
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