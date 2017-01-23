8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Erdoğmuş’un beraatına karar verildi. Erdoğmuş hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyordu.
HDP’li vekil hakkında flaş karar
23.01.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan açılan davanın 2’nci duruşması yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP Diyarbakır,
440465 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440465.aspx
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