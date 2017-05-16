Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı.
Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi.
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Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı.
Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : antalya,