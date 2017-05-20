HDP 3. Olağanüstü Kongresi, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Kongresinde yapılan seçim sonucunda eş genel başkanlığa Serpil Kemalbay seçildi.
HDP eş genel başkanını seçti
20.05.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP 3. Olağanüstü Kongresi bugün gerçekleşti. Serpil Kemalbay HDP’nin yeni eş genel başkanı oldu.
Etiketler : HDP 3. Olağanüstü Kongresi,Serpil Kemalbay,hdp başkanı,hdpli eş başkan,
475186 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475186.aspx
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