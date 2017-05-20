HDP 3. Olağanüstü Kongresi, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Kongresinde yapılan seçim sonucunda eş genel başkanlığa Serpil Kemalbay seçildi.