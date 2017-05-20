Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP 3. Olağanüstü Kongresi, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Kongresinde yapılan seçim sonucunda eş genel başkanlığa Serpil Kemalbay seçildi.