Kılıçdaroğlu: "Ülkece Ramazan ayının birleştirici öğretisini yaşayacağımız mübarek günler başlıyor. Hayırlı bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan mesajı
27.05.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlaması nedeniyle resmi Twitter hesabından mesaj yayınladı.
Etiketler : ramazan,kemal kılıçdaroğlu,
476970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476970.aspx
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