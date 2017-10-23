Yılmaz yine teşkilat içinde başka bir birimde görevlendirildi. Yılmaz’dan boşalan basın müşavirliği görevine ise uzun yıllardır teşkilat içinde görev yapan Temel Yücel Öztürk vekaleten atandı.
MİT’te sürpriz değişiklik: O görevden ayrıldı
23.10.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT), 4 yıldır basın müşavirliği görevini yürüten Nuh Yılmaz bu görevinden ayrıldı.
Etiketler : mit,nuh yılmaz,
513746 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513746.aspx
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