Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz yine teşkilat içinde başka bir birimde görevlendirildi. Yılmaz’dan boşalan basın müşavirliği görevine ise uzun yıllardır teşkilat içinde görev yapan Temel Yücel Öztürk vekaleten atandı.