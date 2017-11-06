Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 kasım tarihinde Rusya'nın Soçi şehrine gideceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 14 kasımda da Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor
06.11.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 kasım tarihinde Rusya’ya, 14 kasım tarihleri arasında ise Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
Etiketler : erdoğan,
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