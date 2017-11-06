Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 kasım tarihinde Rusya'nın Soçi şehrine gideceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 14 kasımda da Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştirecek.