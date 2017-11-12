Binlerce katılımın sağlanacağı 39. Vodafone İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirilecek. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 04.00 itibariyle kapatıldı. Polis ekipleri yolları çekicilerle kapatarak araç geçişine izin verilmiyor. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
12.11.2017 - 04:38 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 39. Vodafone İstanbul Maratonu için trafiğe kapatıldı.
Etiketler : şehitler köprüsü,vodafone maraton,
518854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518854.aspx
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