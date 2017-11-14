Geçen hafta Ankara ziyaretiyle Türkiye gündemine oturan Elon Musk'ın şirketi Tesla, İstanbul Yeni Havalimanı'nda enerji depolama tesisi kurulabileceği önerisinde bulunarak, tesisin yapımına da talip oldu.
Musk'tan İstanbul'un yeni havalimanı için teklif
14.11.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile roket anlaşması imzalayan Elon Musk'ın yeni havalimanı için de bir proje sunduğu öğrenildi. Musk, yeni havalimanına enerji depolama tesisinin yapımı için de harekete geçti.
Etiketler : Türkiye,Elon Musk,yeni havalimanı,proje,
519462 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519462.aspx
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