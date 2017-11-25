Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Günay Özdemir ile Belediye Başkanı Recep Gürkan’a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Erdoğan, Edirne’nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
25.11.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,edirne,
522564 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522564.aspx
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