Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Günay Özdemir ile Belediye Başkanı Recep Gürkan’a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.