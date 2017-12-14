Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi saat 16.00’da Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, saat 16:00'da Beştepe'de görüşecek
14.12.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16:00'da bir araya gelecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Devlet Bahçeli,Beştepe,
527492 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527492.aspx
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