Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl’in talebi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Kneissl ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
18.12.2017 - 22:19 | Son Güncelleme: 18.12.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,mevlût çavuşoğlu,avusturya,
528721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528721.aspx
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