Bakan Soylu açıklamasında, “Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan Trabzon Havalimanı'ndaki olaya ilişkin açıklama
14.01.2018 - 01:31 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'na iniş esnasında pistten çıkan uçakla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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536133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536133.aspx
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