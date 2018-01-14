Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu açıklamasında, “Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.