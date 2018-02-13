TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 697 sayılı KHK kabul edildi ve kanunlaştı. 697 sayılı KHK kamu personeline ilişkin, iade hükümler, rütbesi geri alınan askerler ve kamu kurumları ile ilgili tedbirleri içeriyor.
697 sayılı KHK yasalaştı
13.02.2018 - 19:27 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu'nda 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kabul edildi ve yasalaştı.
Etiketler : khk,tbmm,
543418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543418.aspx
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