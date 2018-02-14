Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki ittifaka ilişkin çalışmalarını tamamlayan komisyon üyelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiği öğrenildi.