Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki ittifaka ilişkin çalışmalarını tamamlayan komisyon üyelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiği öğrenildi.
AK Parti-MHP ittifak komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
14.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka ilişkin çalışmalarını tamamlayan komisyon üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiği öğrenildi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
543597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543597.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER