Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’daki trafik kazası ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Kazada ilk belirlemelere 11 vatandaşımız hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı” şeklinde konuştu.