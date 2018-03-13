Çorum’daki trafik kazası ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Kazada ilk belirlemelere 11 vatandaşımız hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı” şeklinde konuştu.
Çorum’daki trafik kazası ile ilgili son dakika açıklaması: 11 ölü, 23 yaralı
13.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’daki trafik kazası ile ilgili Başsavcı Yurdagül’den son dakika açıklaması
Etiketler : çorum,otobüs kazası,
550007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550007.aspx
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