Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.
AK Parti MYK toplantısı başladı
19.03.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti MYK toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı bildirildi.
Etiketler : AK Parti Merkez Yürütme Kurulu,MYK,
551340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551340.aspx
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