Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının, Gölcük bölgesinde bulunan Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.