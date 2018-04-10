Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının, Gölcük bölgesinde bulunan Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Org. Akar, donanma birliklerini ziyaret etti
10.04.2018 - 16:16 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Donanma Komutanlığı birliklerini denetlediği öğrenildi.
Etiketler : hulusi akar,genelkurmay,
555349 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555349.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER