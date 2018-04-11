Erzurum'da 12 adrese eş zamanlı olarak 100 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı. 10 tabanca ele gecirildi.
İnsan tacirlerine operasyon: Gözaltılar var
11.04.2018 - 07:12 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,insan tacirleri,
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