Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hakim karşısına çıktı.