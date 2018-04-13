Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hakim karşısına çıktı.
CHP'li Ekrem Eşkinat hakim karşısında
13.04.2018 - 12:10 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkı kim ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın hakim karşına çıktığı öğrenildi.
Etiketler : chp,ekrem eşkinat,
555825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555825.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER