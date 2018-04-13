Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hakim karşısına çıktı.