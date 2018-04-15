TSK:"Irak Kuzeyi/Hakurk-Kani Rash bölgesinde, 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edildi"
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
15.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı etkisiz hale getirildi.
Etiketler : pkk,
556054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556054.aspx
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