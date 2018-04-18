TSK: “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
TSK: Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
18.04.2018 - 08:19 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'nin verdiği bilgiye göre Siirt'te yapılan hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,
556509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556509.aspx
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