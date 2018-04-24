Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit düştü.