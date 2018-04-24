Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit düştü.
Haber az önce geldi! Şehidimiz var
24.04.2018 - 10:13 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
Etiketler : Şırnak,
557430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557430.aspx
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