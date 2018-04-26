Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu, geçen hafta Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, KOM'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK GÖZALTI 2016'DA

Delphin Oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Delphin Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Cömertoğlu, Tolga Cömertoğlu ve Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, 13 gün sonra serbest kalmıştı.