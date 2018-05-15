Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Kralı II. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmelerde işgal altındaki Filistin'deki gelişmeler ele alındı.