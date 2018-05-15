Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Kralı II. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmelerde işgal altındaki Filistin'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün ve Malezya liderleri ile görüştü
15.05.2018 - 17:32 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,malezya,ürdün,
560293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER