Diyarbakır Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda 2 sığınak, 1 doğal mağara içinde 50 kilogram amonyum nitrat maddesi-mayın EYP tespit edilerek imha edildi Operasyonda 1 ton 261 kg esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da operasyon: EYP imha edildi
20.05.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda 2 sığınak, 1 doğal mağara içinde 50 kilogram amonyum nitrat maddesi-mayın EYP tespit edilerek imha edildi Operasyonda 1 ton 261 kg esrar ele geçirildi
Etiketler : diyarbakır,operasyon,
560961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560961.aspx
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