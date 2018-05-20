Diyarbakır Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda 2 sığınak, 1 doğal mağara içinde 50 kilogram amonyum nitrat maddesi-mayın EYP tespit edilerek imha edildi Operasyonda 1 ton 261 kg esrar ele geçirildi