Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü mevkisinde aracıyla seyir halindeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu, beraberindeki oğlu ise yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.