Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü mevkisinde aracıyla seyir halindeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu, beraberindeki oğlu ise yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Şırnak'tan kahreden haber: 1 korucu şehit, oğlu ise yaralı
24.05.2018 - 13:55 | Son Güncelleme: 24.05.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü mevkisinde aracıyla seyir halindeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu, beraberindeki oğlu ise yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Etiketler : şırnak,
561665 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561665.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER