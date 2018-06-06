Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
06.06.2018 - 16:47 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan-Sivas karayolunde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Etiketler : otobüs,erzincan,kaza,
563558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563558.aspx
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