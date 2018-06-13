Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraflı bayram mesajları, resimli bayram mesajları, bayram ve cuma mesajları, Ramazan Bayramı mesajları, Bayram mesajı SMS gönder ve WhatsApp'tan bayram mesajı göndermek için haberimize bakabilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'in ardından ulaşmış olduğumuz Ramazan Bayramınızı tebrik ediyoruz. Ramazan Bayramında Müslümanlar; ailelerine, eş-dost-akrabalarına, iş arkadaşlarına ve yakın çevresine göndererek onların Ramazan Bayramını tebrik ediyor. Bu bayramın Cuma günüe denk gelmesiyle birlikte Müslüman âlemi bayram ve cuma mesajlarını merak içerisinde sorguluyor.Hadisli Bayram mesajları, resimli bayram mesajları, fotoğraflı bayram mesajları, kısa bayram mesajları SMS ile ve WhatsApp ile göndermek için haberimize bakabilirsiniz. Müslüman âlemi şimdiden, ''Fotoğraflı bayram mesajları, resimli bayram mesajları, Ramazan Bayramı mesajları, Bayram mesajı SMS gönder ve WhatsApp'tan bayram mesajı gönder'' tarzında konuları merak içerisinde arıyor. İşte en güzel ve en yeni Ramazan Bayramı mesajları...

2018 İstanbul Ankara Bayram Namazı Vakti Saat kaçta okunuyor | Ramazan Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 2018 İstanbul bayram namazı vakti saati, Ankara bayram namazı saati, bayram namazı kaç rekat ve bayram namazı nasıl kılınır? gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Ramazan-ı Şerif'in bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Bu günlerde ise 2018 İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, bayram namazı kaç rekat ve bayram namazı nasıl kılınır? gibi sorular merak içerisinde sorgulanıyor.

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2018 Bayram ve Cuma mesajları

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız ve Bayramınız mübarek olsun…

İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allahü têâlâ bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı Cumalar ve Bayramlar...

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde Allahü têâlâ dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar ve Bayramlar

Ya Rabbi; gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allahü têâlâ kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Cumalar ve Bayramlar

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Hayırlı Cumalar ve Bayramlar

Hayırlı Cumalar ve Bayramlar, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun…

Bizi yataran Allahü têâlâya şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Hayırlı Cumalar ve Bayramlar

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Hayırlı Cumalar ve Bayramlar

* Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

* Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramında sevdiklerinize mesaj göndermek için turkiyegazetesi.com.tr adresine bakabilirsiniz. Ramazan Bayramı vesilesiyle Müslüman âlemi, yakınlarına gönderdikleri bayram mesajlarıyla onları hatırlar, iyi dileklerini paylaşır. En güzel, en güzel, resimli, fotoğraflı, hadisli Ramazan Bayramı mesajlarını sizler için haberimizde derledik. Bayram mesajlarını SMS olarak veya WhatsApp'tan göndermek için bu sayfaya bakabilirsiniz.

2018 en güzel Ramazan Bayramı mesajları göndermek için bakabilirsiniz

*Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allahü têâlâ tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.



*Gönüller bir Olsun Bu mübarek Ayda Düşüncelerimiz Hem fikir olsun Allahü têâlânın yolunda, Hayırlara vesile Olsun Bu Mutlu Gün Tüm Müslümanlara Razaman Bayramınız Mübarek Olsun Canım Dostlarıma.





*Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Allahü têâlâ, bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.



*Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.



*Bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.





*Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahü têâlâyı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.



*En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun…

2018 Bayram mesajları

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramını kutluyorum…

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına…

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşıyalım. Hayırlı bayramlar.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza gülle dolsun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Her şeye kadir olan Allahü têâlâ, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Allahü têâlâdan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allahü têâlâ tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

* Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

* Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

* Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

* Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız mübarek olsun.

* Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen mübarek Ramazan Bayramı geldi, hoş geldi. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak 'merhabadır' bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek, her şey gönlünüzce olsun?

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız mübarek, her şey gönlünüzce olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız mübarek, her şey gönlünüzce olsun…

Dualarım Sizinle Bir daha ki Ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

- Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle.

- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

» Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allahü têâlâya sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun

» Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

» Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

» Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

» Her şeye kadir olan Allahü têâlâ, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle…

» Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

» Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..

- Önemli olan hatırlamaktır. Mübarek Ramazan Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara... Ramazan Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

- Bayram sabahları, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, Ramazanlık hayvanların sesleri, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Mutlu bayramlar...