İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi
18.06.2018 - 10:52 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : içişleri,pkk,terörist,operasyon,
565085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565085.aspx
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