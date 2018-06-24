Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığında 4497 nolu sandıkta oyunu kullandı.