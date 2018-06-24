CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığında 4497 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Deniz Baykal oyunu kullandı
24.06.2018 - 14:05 | Son Güncelleme: 24.06.2018 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tedavisi Ankara'da devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı.
Etiketler : CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal,
568514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568514.aspx
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