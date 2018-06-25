Bölgenin en büyük şehri Novi Pazar'da araçlarıyla şehir turu atan yüzlerce Boşnak, daha sonra şehir meydanında toplandı.
Sancaklı Boşnaklar Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı
25.06.2018 - 15:01 | Son Güncelleme: 25.06.2018 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak bölgesinde coşkuyla kutlandı.
Etiketler : sancaklı boşnaklar,
568765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568765.aspx
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