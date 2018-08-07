Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı. Almanya Cumhurbaşkanlığı, resmi ziyaret tarihini duyurdu. Yapılan açıklama ile Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Almanya'yı ziyaret edeceği açıklandı.
Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya resmi ziyaret
07.08.2018 - 18:53 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklama ile Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,almanya,ziyaret,
575224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575224.aspx
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