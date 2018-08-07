Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı. Almanya Cumhurbaşkanlığı, resmi ziyaret tarihini duyurdu. Yapılan açıklama ile Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Almanya'yı ziyaret edeceği açıklandı.