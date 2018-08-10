Buna göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ataması gerçekleştirildi.
Ticaret Bakan yardımcılığına da Fatih Metin getirildi.  

Musa Erdoğan