Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan yardımcılığına da Fatih Metin getirildi.

Musa Erdoğan