Buna göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ataması gerçekleştirildi.
Ticaret Bakan yardımcılığına da Fatih Metin getirildi.
Musa Erdoğan
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Buna göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ataması gerçekleştirildi.
Ticaret Bakan yardımcılığına da Fatih Metin getirildi.
Musa Erdoğan
Kaynak: İHA
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