TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 11 Ağustos 2018 tarihinde 28’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
TSK, Münbiç'te 28. devriye görevini tamamladı
11.08.2018 - 17:01 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 11 Ağustos 2018 tarihinde 28’inci devriye faaliyeti icra edildi.
Etiketler : münbiç,tsk,suriye,devriye,
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