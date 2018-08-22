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İbrahim Kalın'dan Yunanistan'a tepki
22.08.2018 - 14:00 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın iltica kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Kalın,"Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
Etiketler : ibrahim kalın,yunanistan,
577312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577312.aspx
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