Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, "Hakkâri/Çukurca bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.