Yapılan açıklamada, "Hakkâri/Çukurca bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
31.08.2018 - 07:25 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Etiketler : tsk,hakkari,
578461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578461.aspx
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