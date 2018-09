Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili yeni detaylar çıkıyor. Büyükelçiliğe 6 el ateş eden Ahmet Çelikten’in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Emlak ve otomobil alım-satımıyla uğraşan Çelikten, FETÖ ile bağlantısının olmadığını iddia etti. Saldırıyı birlikte gerçekleştirdiği Osman Gündaş’la çocukluk arkadaşı olduğunu kaydeden Çelikten, yine FETÖ ile bağlantısı deşifre edilen soruşturma şüphelisi tutuklu Ersin Bayram’la iş yerinin altlı üstlü olması nedeniyle komşuluk ilişkisinin olduğunu söyledi.

Saldırıdan önce Osman Gündaş’la birlikte içki içtiklerini ifade eden Çelikten “Araçla seyir hâlindeyken Osman ‘Abi çok hızlı kullanıyorsun. Pisi pisine ölüp gideceğiz. En azından insanlara faydalı bir şeyler yapıp öyle ölelim. Gidip Amerikalılara sıkalım’ dedi. Alkollü kafayla Osman’ın söyledikleri kafama yattı. Aracı park ettikten sonra keşif yaptık. O sırada Osman’a ‘Buranın her yeri taş, beton, biz nereye sıkacağız?’ dedim. O da ‘Boşver abi biz sıkalım gündem olsun’ dedi. Atatürk Bulvarı’na çıkınca ben bir an gaza geldim. ‘15 Temmuz’da darbeci askerlerin tanklarına ateş ettiğim gibi elçiliğe ateş edeyim’ dedim. Elçilik duvarına 7-8 el ateş ettim.” dedi.

Saldırının ardından Ersin Bayram’ın sahibi olduğu restorana gittiklerini kaydeden Çelikten “Elçilikte neler olduğunu merak ettiğim için tekrar oraya gittim. Polis ekiplerinin yanından geçerken durdum, camı açtım ve yanıma gelen polislere ‘kolay gelsin abi’ dedim. Oradan uzaklaştık. Bağlum’a çıktık. Osman biraz arabada sızdı. Ben çevrede volta attım. Osman uyandıktan sonra bana ‘abi ben ateş ettim diyeyim’ dedi. Ben de ona ‘ne fark eder bu saatten sonra olan oldu. Benim silah pahalı. Yarın nasıl olsa polisler bizi alırlar. Polislere senin silahı verelim, daha ucuz’ dedim. Daha sonra Osman’ı bir arkadaşına bıraktım. Ondan aldığım silahı aracımın direksiyonunun altına koydum” dedi.

Eylemi kimsenin talimatıyla yapmadığını iddia eden Çelikten, “Ben 11 yıl cezaevinde yattım. Alkollü olmasam kimse beni tekrar cezaevine sokacağını bildiğim bir eylem yaptıramaz” şeklinde konuştu. Saldırıda kullandığı silahı kömürlüğe attığını söyleyen Çelikten, şunları kaydetti: Gözaltına alındığım ilk anda silahı B.P’den aldığımı söylemiştim. Ancak sağlıklı şekilde düşündüğümde B.P. aracılığıyla M. isimli bir şahıstan 5 bin TL’ye aldım. Y.K. isimli bir şahsı öldürmeyi o kadar çok kafaya koymuştum ki yakalanmamak için bir kar maskesi almıştım. Silahın bulunduğu poşetten çıkan kar maskesi o döneme aittir.

Öte yandan Ahmet Çelikten’in silahı AK Parti aday adayının fotoğrafının bulunduğu bir bez torbanın içine koyduğu tespit edildi. İfadesinde söz konusu olaya ilişkin Çelikten, “24 Haziran’da Bağlum’da piknik yaparken milletvekili adayları insanlarla bayramlaşıyor ve o bez torbadaki tanıtım broşürlerini dağıtıyorlardı. Silahı ona koydum” savunmasını yaptı. FETÖ elebaşı Gülen’i basından tanıdığını beyan eden Çelikten ayrıca, “Bir an gaza gelip böyle bir saçmalık yaptık. Ülkemize istemeden de olsa zarar verdiğimiz için çok pişmanız” dedi.

İçip içip eyleme gitmişler

Elçilik saldırısıyla ilgili halen üç kişi tutuklu bulunuyor. Onlardan biri olan Ahmet Çelikten (ortada) olay sırasında Osman Gündaş (sol başta) ile sarhoş olduklarını söyledi. Gündaş’ın patronu Ersin Bayram’ın (sağ başta) da FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.