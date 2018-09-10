Batman’ın Hasankeyf ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Batman ve helikopterle getirildikleri Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.