Batman’ın Hasankeyf ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Batman ve helikopterle getirildikleri Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı
10.09.2018 - 10:58 | Son Güncelleme: 10.09.2018 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler : batman,zırhlı araç,hasankeyf,özel harekat polisi,
579779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579779.aspx
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