Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Batman ve helikopterle getirildikleri Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.