Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK 12-18 Eylül aktüel kataloğu, ŞOK aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar 12-18 Eylül ŞOK aktüel ürünler listesini merakla bekliyordu. Bu hafta da indirimli ürünleriyle tüketicinin karşısına çıkan ŞOK market muharrem ayına özel bir kampanya hazırladı. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyen tüketiciler ŞOK şubelerine akın ediyor. Peki 12-18 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğunda hangi ürünler listede, hangi ürüne ne kadar indirim geldi? İşte detaylar...

ŞOK 12-18 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

Şok Aktüel yeni kataloğunun ilk sayfasında da okul ürünlerinde indirim yaptı. Bu hafta Şok markete gelecek indirimli ürünler şu şekilde; Lisanslı Anaokulu çantası 12,90 TL Beslenme çantası ilkokul çantası 23,90 TL Okul sırt çantası 22,90 TL Kalem kutusu 4,75 TL Ofis sandalyesi 169,90 TL Defter çeşitleri 0,95 Tl den başlayan fiyatlarla Pritt Stick yapıştırıcı 10,90 TL Pritt 3 + 2 silgi 4,95 TL Kurşun kalem 6lı 1,50 TL Uçlu kalem koyu renkler 7,95 TL olarak yer alıyor. 12 Eylül 13 Eylül Şok Aktüel Kataloğu 2. sayfasında da yine kampanyalı ürünler sizleri bekliyor. Bu sayfada ise daha çok Aşure ayı için özel indirimler görüyoruz.

ŞOK AKTÜEL 12 EYLÜL 13 EYLÜL 2018 İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK aktüel 12 – 18 Eylül 2018 okul özel aktüel ürünler kampanya günlerinde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Eylül ayına mükemmel bir giriş yapan ŞOK aktüel okul hazırlıkları ile reyonlarını renklendiriyor. Ayrıca bu hafta aşure malzemelerini de ŞOK aktüel ürünler tezgahlarında satışa çıkaran marketimiz çifte fırsat sunuyor. Okul hazırlıklarında ŞOK aktüeli tercih edecek olan vatandaşlar bu tercihlerinden ötürü hiç pişman olmayacak. Her zaman müşterisinin çıkarlarını ön planda tutan ŞOK aktüel kampanyada bu hafta ofis sandalyesi 169,90 TL fiyat ile satışa sunulacak. Çeşit çeşit okul çantası ve kalem kutusu yine ŞOK aktüelde yer alacak.