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Son Dakika... 546 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
15.09.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçișleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 07 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 14 olayda toplam 546 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.
Etiketler : göçmen,
580484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580484.aspx
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