Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
16.09.2018 - 22:23 | Son Güncelleme: 16.09.2018 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,binali yıldırım,nikah şahidi,
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