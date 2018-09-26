Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? Bedelli askerlik son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen konularından biri... Bedelli askerlik başvuru sayısı 550 bini geçti. 211 bin kişi ise ücretini yatırarak celp dönemini beklemeye başladı. Peki Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? Bedelli askerlik 3. celp dönemi ise yarın açıklanacak. Bedelli askerlik 3. celp dönemi açıklandığında tarihlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman?
26.09.2018 - 11:49 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? Uzun süredir binlerce kişinin beklediği bedelli askerlikte 3. celp dönemi için bekleyiş sürüyor. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar bu haberi bekliyordu. Bedelli askerlikte celp ne zaman yapılacak? sorusuna cevap arayanlar internet üzerinden bedelli askerlik 3. celp dönemi tarihlerine ulaşmak için Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? sorularını internet üzerinden arıyor. Peki Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? İşte cevabı...
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