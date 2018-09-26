Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? Bedelli askerlik son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen konularından biri... Bedelli askerlik başvuru sayısı 550 bini geçti. 211 bin kişi ise ücretini yatırarak celp dönemini beklemeye başladı. Peki Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı mı? | Bedelli askerlikte celp ne zaman? Bedelli askerlik 3. celp dönemi ise yarın açıklanacak. Bedelli askerlik 3. celp dönemi açıklandığında tarihlere haberimizden ulaşabilirsiniz.