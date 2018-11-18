Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika!.. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyon başlatıldı. Bölgede, yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.