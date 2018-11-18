Son dakika!.. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyon başlatıldı. Bölgede, yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
TSK, Afrin'de operasyon başlattı
18.11.2018 - 18:19 | Son Güncelleme: 18.11.2018 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyon başlatıldı. Bölgede, yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler : afrin,tsk,
589307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589307.aspx
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