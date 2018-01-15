Eski ve yeni arasındaki ilişkiyi değiştiren müzisyen, dört sene sonra ilk performansıyla İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Klasik müziği yorumuyla bambaşka boyutlara taşıyan Ludovico Einaudi'nin konser biletleri satışa çıktı.
'Modern Mozart’ Türkiye'ye geliyor
15.01.2018 - 07:22 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günümüzün büyük piyanist ve bestecilerinden sayılan Ludovico Einaudi; klasik, rock ve elektronik müziği harmanlayan yorumuyla 6 Şubat akşamı İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezine misafir olacak.
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536439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/536439.aspx
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